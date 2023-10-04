Генштаб: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 280 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 279 890 осіб, 4745 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 279 890 (+450) осіб,
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- танків ‒ 4745 (+13),
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- бойових броньованих машин ‒ 9026 (+18),
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- артилерійських систем – 6612 (+47),
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- РСЗВ – 802 (+1),
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- засобів ППО ‒ 540 (+0),
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- літаків – 315 (+0),
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- гелікоптерів – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+41),
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- крилатих ракет ‒ 1530 (+1),
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
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- підводних човнів - 1 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8962 (+30),
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- спеціальної техніки ‒ 946 (+3).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 20 ударів по районах зосередження ворога.