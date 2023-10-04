Авіація ЗСУ завдала 20 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додаються, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника.

Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення.

Нагадаємо

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.