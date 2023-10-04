Авиация ВСУ нанесла 20 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляются, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 21 артиллерийскому средству противника.
За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновения.
Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.