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Авиация ВСУ нанесла 20 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Авиация ВСУ нанесла 20 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 391930 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, передает УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавляются, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 21 артиллерийскому средству противника.

За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновения.

Напомним

Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. 

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