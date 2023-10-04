Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 280 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 279 890 человек, 4745 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 279 890 (+450) человек,
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- танков - 4745 (+13),
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- боевых бронированных машин - 9026 (+18),
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- артиллерийских систем – 6612 (+47),
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- РСЗВ – 802 (+1),
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- средств ПВО - 540 (+0),
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- самолетов – 315 (+0),
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- вертолетов – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5121 (+41),
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- крылатых ракет - 1530 (+1),
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- кораблей/катеров - 20 (+0),
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- подводных лодок - 1 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8962 (+30),
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- специальной техники - 946 (+3).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага.