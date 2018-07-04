Генеральний секретар Ради Європи вимагає від РФ відновити сплату внесків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у середу закликав Росію відновити сплату внесків до бюджету організації, яку вона призупинила минулого року. Про це повідомив речник генсека РЄ Даніель Гольтґен, інформує УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Ягланд підкреслив, що позиція Москви не витримує критики з політичної та правової точки зору організації.
Москва призупинила сплату внесків до Ради Європи у червні минулого року. Причиною стала суперечка щодо повноважень російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. У 2014 році через незаконну анексію Криму Росією резолюцією ПАРЄ російська делегація вперше була позбавлена права голосу, а її члени — права обіймати посади голів комітетів ПАРЄ та входити до складу моніторингових місій.
У міністерстві закордонних справ Росії заявили 4 липня, що країна виконає всі зобов’язання щодо внесків після того, як будуть повністю відновлені права російської делегації в ПАРЄ. “Повноваження наших парламентаріїв не відновлені. Відповідно, підстав для відновлення виплат немає”, — йдеться у заяві відомства.
Річний внесок Росії становить 33 мільйони євро на рік, це майже десять відсотків від загального бюджету організації. На початку 2017 року Москва переказала транш у розмірі 11 мільйонів євро і відтоді не здійснювала платежів.
Якщо Москва продовжить бойкотувати сплату внесків, останнім кроком стане виключення її зі складу членів Ради Європи, яким вона є з 1996 року.