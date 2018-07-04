Генеральный секретарь Совета Европы требует от РФ возобновить уплату взносов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в среду призвал Россию возобновить уплату взносов в бюджет организации, которую она приостановила прошлого года. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтґен, информирует УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Ягланд подчеркнул, что позиция Москвы не выдерживает критики с политической и правовой точки зрения организации.
Москва приостановила уплату взносов в Совет Европы в июне прошлого года. Причиной стал спор о полномочиях российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. В 2014 году из-за незаконной аннексию Крыма Россией резолюции ПАСЕ российская делегация впервые была лишена права голоса, а ее члены — права занимать должности председателей комитетов ПАСЕ и входить в состав мониторинговых миссий.
В министерстве иностранных дел России заявили 4 июля, что страна выполнит все обязательства по вкладам после того, как будут полностью восстановлены права российской делегации в ПАСЕ. “Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет”, — говорится в заявлении ведомства.
Годовой взнос России составляет 33 миллиона евро в год, это почти десять процентов от общего бюджета организации. В начале 2017 года Москва передала транш в размере 11 млн евро и с тех пор не осуществляла платежей.
Если Москва продолжит бойкотировать уплату взносов, последним шагом станет исключения ее из состава членов Совета Европы, которым она с 1996 года.