Генсек ООН відвідав Львівський національний університет: деталі промови
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав факультет міжнародних відносин Львівського національного університету. Про це УНН повідомляє з посиланням на реліз ООН.
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“Сьогодні багато людей вважають, що лише уряди мають значення, але навпаки, внесок громадянського суспільства та внесок наукових кіл є важливими у розвитку сучасних демократій”, – йдеться у заяві.
Деталі
Генсек ООН зазначив, що цей заклад зробив дуже важливий внесок у Статут ООН. Зокрема, один з представників ЛНУ брав участь у розробці статуту, і тут обговорювалися його цінності.
Також ЛНУ вніс свій внесок у дослідженнях про Голокост, та декілька дуже важливих аспектів аналізу порушень прав людини та геноциду.
“Тому для мене як секретаря ООН є дуже важливим досвідом відвідати цей факультет Львівського університету”, – додав Генсек.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся у Львові із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Під час зустрічі сторони обговорили зернову ініціативу, ядерний шантаж рф на Запорізькій АЕС, а також питання незаконної депортації українців.