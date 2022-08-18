Генсек ООН посетил Львовский национальный университет: детали речи

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“Сегодня многие считают, что только правительства имеют значение, но наоборот, вклад гражданского общества и вклад научных кругов важны в развитии современных демократий”, – говорится в заявлении.

Детали

Генсек ООН отметил, что это заведение внесло очень важный вклад в Устав ООН. В частности, один из представителей ЛНУ принимал участие в разработке устава и здесь обсуждались его ценности.

Также ЛНУ внес свой вклад в исследованиях о Холокосте и несколько очень важных аспектах анализа нарушений прав человека и геноцида.

“Поэтому для меня как секретаря ООН очень важный опыт посетить этот факультет Львовского университета”, – добавил Генсек.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился во Львове с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе встречи стороны обсудили зерновую инициативу, ядерный шантаж россии на Запорожской АЭС, а также вопросы незаконной депортации украинцев.