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Генсек ООН посетил Львовский национальный университет: детали речи

Киев • УНН

 • 139730 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил факультет международных отношений Львовского национального университета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на релиз ООН.

Генсек ООН посетил Львовский национальный университет: детали речи

Цитата

“Сегодня многие считают, что только правительства имеют значение, но наоборот, вклад гражданского общества и вклад научных кругов важны в развитии современных демократий”, – говорится в заявлении.

Детали

Генсек ООН отметил, что это заведение внесло очень важный вклад в Устав ООН. В частности, один из представителей ЛНУ принимал участие в разработке устава и здесь обсуждались его ценности.

Также ЛНУ внес свой вклад в исследованиях о Холокосте и несколько очень важных аспектах анализа нарушений прав человека и геноцида.

“Поэтому для меня как секретаря ООН очень важный опыт посетить этот факультет Львовского университета”, – добавил Генсек.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился во Львове с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе встречи стороны обсудили зерновую инициативу, ядерный шантаж россии на Запорожской АЭС, а также вопросы незаконной депортации украинцев.

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