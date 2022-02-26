Генсек ООН: щонайменше 100 тисяч українців покинули свої домівки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В ООН заявили, що Росія вбиває в Україні мирне населення. Українці змушені тікати. Про це повідомив генсек ООН Антоніу Гутерреш, передає УНН.
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“Гуманітарні потреби в Україні зростають щогодини. Цивільні жителі гинуть. Повідомляється, що щонайменше 100 000 українців вже покинули свої домівки. Працівники ООН нарощують надання рятувальних засобів підтримки. Їхня безпека та свобода пересування мають бути гарантованими”, — зазначив генсек ООН.
Нагадаємо
Видання The Washington Post повідомило, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пропонував президенту України Володимиру Зеленському виїхати з Києва, але він відхилив пропозицію США.