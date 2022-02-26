Генсек ООН: по меньшей мере 100 тысяч украинцев покинули свои дома

Цитата

“Гуманитарные потребности в Украине растут каждый час. Гражданские жители гибнут. Сообщается, что по меньшей мере 100 000 украинцев уже покинули свои дома. Работники ООН наращивают предоставление спасательных средств поддержки. Их безопасность и свобода передвижения должны быть гарантированными”, — отметил генсек ООН.

Напомним

Издание The Washington Post сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому уехать из Киева, но он отклонил предложение США.