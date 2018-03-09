Генсек ООН привітав домовленість Трампа і Кім Чен Ина про зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав домовленість про зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це повідомив прес-секретар Стефан Дюжаррік на брифінгу в Нью-Йорку, передає УНН з посиланням на Центр новин ООН.
"Генеральний секретар натхнений повідомленням про домовленість між США і Корейською Народно-Демократичною Республікою провести саміт в період до травня (цього року)", - заявив С.Дюжаррік.
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Антоніу Гутерріш привітав такий підхід і знову заявив про свою підтримку всіх зусиль щодо забезпечення мирноъ денуклеаризації Корейського півострова відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином до травня поточного року.