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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 31141 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46253 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50617 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100273 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Генсек ООН приветствовал договоренность о встрече Трампа и Ким Чен Ына

Генсек ООН приветствовал договоренность о встрече Трампа и Ким Чен Ына

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренность о встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщил пресс-секретарь Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.

“Генеральный секретарь воодушевлен сообщением о договоренности между США и Корейской Народно-Демократической Республикой провести саммит в период до мая (этого года)”, — заявил С.Дюжаррик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Место и дата встречи Трампа с Ким Чен Ыном будут определены позже

Антониу Гутерриш приветствовал такой подход и вновь заявил о своей поддержке всех усилий по обеспечению мирной денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года.

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