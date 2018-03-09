Генсек ООН приветствовал договоренность о встрече Трампа и Ким Чен Ына
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренность о встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщил пресс-секретарь Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.
“Генеральный секретарь воодушевлен сообщением о договоренности между США и Корейской Народно-Демократической Республикой провести саммит в период до мая (этого года)”, — заявил С.Дюжаррик.
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Антониу Гутерриш приветствовал такой подход и вновь заявил о своей поддержке всех усилий по обеспечению мирной денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года.