Генсек ООН привітав Д.Трампа з перемогою на президентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун привітав Дональда Трампа з обранням президентом США. З відповідною заявою він виступив в середу перед журналістами в штаб-квартирі всесвітньої організації, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Я вітаю пана Дональда Трампа з обранням 45-м президентом США", - сказав генсек ООН.
За його словами, у всесвітній організації розраховують, що нова адміністрація у Вашингтоні буде прагнути до зміцнення міжнародного співробітництва в сфері боротьби зі зміною клімату, заохочення прав людини та глобального соціально-економічного розвитку.
"Сучасні виклики вимагають узгоджених глобальних дій і спільних рішень. Будучи одним з держав-засновників ООН і постійним членом Ради Безпеки, Сполучені Штати є ключовим гравцем на міжнародній арені. Люди всюди чекають, що США буде використовувати свою видатну міць, щоб допомогти людству піднятися і працювати заради загального блага ", - підкреслив Пан Гі Мун.
Він висловив "глибоку вдячність" екс-держсекретареві Хілларі Клінтон, що була суперником Трампа, за її прихильність "світу, просуванню прав жінок і благополуччя дітей".
"Вона служить для світу символом боротьби за права і можливості жінок, і у мене немає ніяких сумнівів, що вона буде сприяти нашій роботі", - зазначив адміністративний глава ООН.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.