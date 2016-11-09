Генсек ООН поздравил Д.Трампа с победой на президентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США. С соответствующим заявлением он выступил в среду перед журналистами в штаб-квартире всемирной организации, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я поздравляю господина Дональда Трампа с избранием 45-м президентом США", - сказал генсек ООН.
По его словам, во всемирной организации рассчитывают, что новая администрация в Вашингтоне будет стремиться к укреплению международного сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата, поощрения прав человека и глобального социально-экономического развития.
"Современные вызовы требуют согласованных глобальных действий и совместных решений. Будучи одним из государств-основателей ООН и постоянным членом Совета Безопасности, Соединенные Штаты являются ключевым игроком на международной арене. Люди везде ждут, что США будут использовать свою выдающуюся мощь, чтобы помочь человечеству подняться и работать ради общего блага", - подчеркнул Пан Ги Мун.
Он выразил "глубокую благодарность" экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая была соперником Д.Трампа, за ее благосклонность "миру, продвижению прав женщин и благополучию детей".
"Она служит для мира символом борьбы за права и возможности женщин, и у меня нет никаких сомнений, что она будет способствовать нашей работе", - отметил административный глава ООН.
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.