Генсек НАТО збирається обговорити з Д.Трампом Росію і Україну

Видання зазначає, що співробітники апарату Білого дому підтвердили на брифінгу для журналістів, що під час зустрічі Дональда Трампа і Йенса Столтенберга обговорюватимуть відносини з Росією та конфлікт на сході України.

"Як ми очікуємо, наш президент і генеральний секретар говоритимуть про підхід НАТО до Росії і підкреслять, що Росія повинна виконати всі свої зобов'язання по Мінським угодами для мирного врегулювання конфлікту на сході України", - сказав один з чиновників.

Він також підтвердив, що в діалозі може бути порушена тема РСМД (Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності - ред.), в порушенні якого США останнім часом звинувачують Росію.

Нагадаємо, 12 квітня президент Росії Володимир Путін заявив, що рівень довіри між Москвою і Вашингтоном зараз нижчий, ніж під час президентства Барака Обами.