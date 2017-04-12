Генсек НАТО збирається обговорити з Д.Трампом Росію і Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На переговорах президента США Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом підніматимуться питання відносин з Російською Федерацією та конфлікт на Донбасі. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Видання зазначає, що співробітники апарату Білого дому підтвердили на брифінгу для журналістів, що під час зустрічі Дональда Трампа і Йенса Столтенберга обговорюватимуть відносини з Росією та конфлікт на сході України.
"Як ми очікуємо, наш президент і генеральний секретар говоритимуть про підхід НАТО до Росії і підкреслять, що Росія повинна виконати всі свої зобов'язання по Мінським угодами для мирного врегулювання конфлікту на сході України", - сказав один з чиновників.
Він також підтвердив, що в діалозі може бути порушена тема РСМД (Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності - ред.), в порушенні якого США останнім часом звинувачують Росію.
Нагадаємо, 12 квітня президент Росії Володимир Путін заявив, що рівень довіри між Москвою і Вашингтоном зараз нижчий, ніж під час президентства Барака Обами.