Генсек НАТО собирается обсудить с Д.Трампом Россию и Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На переговорах президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом поднимут вопрос отношений с Российской Федерацией и конфликт на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Издание отмечает, что сотрудники аппарата Белого дома подтвердили на брифинге для журналистов, что во время встречи Дональда Трампа и Йенса Столтенберга будут обсуждать отношения с Россией и конфликт на востоке Украины.
"Как мы ожидаем, наш президент и генеральный секретарь будут говорить о подходе НАТО к России и подчеркнут, что Россия должна выполнить все свои обязательства по Минским соглашениями для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - сказал один из чиновников.
Он также подтвердил, что в диалоге может быть затронута тема РСМД (Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности - ред.), в нарушении которого США в последнее время обвиняют Россию.
Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что уровень доверия между Москвой и Вашингтоном сейчас ниже, чем во время президентства Барака Обамы.