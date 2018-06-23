Генсек НАТО: саміт у липні може дати старт переговорам щодо вступу Македонії до альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Глави держав і урядів країн НАТО на саміті в Брюсселі 11-12 липня можуть дати старт переговорам щодо вступу Македонії до альянсу. Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг в п’ятницю на прес-конференції за підсумками переговорів з прем’єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем, повідомляє УНН.
“Можна очікувати, що саміт НАТО озвучить запрошення Македонії почати переговори про приєднання до НАТО. Згодом, якщо угода (про врегулювання конфлікту щодо назви країни) між Афінами і Скоп’є буде затверджено, ми зможемо запросити країну стати повноправним членом НАТО”, — сказав він.
17 червня міністри закордонних справ Греції та Македонії підписали угоду, відповідно до якої колишня югославська республіка перейменовується в Республіку Північна Македонія.
Як повідомляв УНН, Столтенберг заявив, що вся штаб-квартира НАТО вечорами дивиться матчі ЧС-2018.