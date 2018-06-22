Генсек НАТО повідомив, що інвестиції РФ у ядерну зброю непокоять Альянс
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Значні інвестиції російської влади у ядерну зброю непокоять НАТО. Про це у інтерв’ю німецькому виданню Stern заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, інформує УНН.
“Нас непокоять значні інвестиції російської влади у ядерну зброю, у нові навики та системи озброєння”, — відзначив Столтенберг.
Окрім того, за його словами, під час військових навчань РФ поєднує використання звичайної та ядерної зброї — таким чином поріг стримування Росії щодо використання ядерної зброї зменшується. Також Столтенберг заявив, що наразі не бачить прямої військової загрози для будь-якого члена НАТО з боку Росії.
Як повідомляв УНН, Столтенберг назвав спільними викликами НАТО анексію Криму, Донбас та Солсбері.