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Генсек НАТО повідомив, що інвестиції РФ у ядерну зброю непокоять Альянс

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Значні інвестиції російської влади у ядерну зброю непокоять НАТО. Про це у інтерв’ю німецькому виданню Stern заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, інформує УНН.

“Нас непокоять значні інвестиції російської влади у ядерну зброю, у нові навики та системи озброєння”, — відзначив Столтенберг.

Окрім того, за його словами, під час військових навчань РФ поєднує використання звичайної та ядерної зброї — таким чином поріг стримування Росії щодо використання ядерної зброї зменшується. Також Столтенберг заявив, що наразі не бачить прямої військової загрози для будь-якого члена НАТО з боку Росії.

Як повідомляв УНН, Столтенберг назвав спільними викликами НАТО анексію Криму, Донбас та Солсбері.

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