Генсек НАТО сообщил, что инвестиции РФ в ядерное оружие беспокоят Альянс

“Нас беспокоят значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие, в новые навыки и системы вооружения”, — отметил Столтенберг.

Кроме того, по его словам, во время военных учений РФ сочетает использование обычного и ядерного оружия — таким образом порог сдерживания России по использованию ядерного оружия уменьшается. Также Столтенберг заявил, что пока не видит прямой военной угрозы для любого члена НАТО со стороны России.

Как сообщал УНН, Столтенберг назвал общими вызовами НАТО аннексию Крыма, Донбасс и Солсбери.