Генсек НАТО: Кремль не обмежиться Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Цілі Кремля не обмежаться Україною. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в п'ятницях за підсумками позачергового віртуального саміту глав держав і урядів Альянсу, пишеУНН.
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“Цілі Кремля не обмежуються Україною. Росія зажадала юридично зобов'язуючих угод про відмову від подальшого розширення НАТО. І вивести війська та інфраструктуру союзників, що приєдналися після 1997 року", — заявив Генсек.
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За його словами, світ зараз стикається з "новою нормальністю" в європейській безпеці, де Росія відкрито оскаржує порядок і використовує силу для досягнення своїх цілей.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.