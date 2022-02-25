Генсек НАТО: Кремль не ограничится Украиной

Цитата

“Цели Кремля не ограничиваются Украиной. Россия потребовала юридически обязывающих соглашений об отказе от дальнейшего расширения НАТО. И вывести войска и инфраструктуру союзников, присоединившихся после 1997 года”, — заявил Генсек.

Детали

По его словам, мир сейчас сталкивается с “новой нормальностью” в европейской безопасности, где Россия открыто оспаривает порядок и использует силу для достижения своих целей.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.