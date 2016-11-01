Генпрокурор: суд арештував обладнання 5 нафтобаз, 41 АЗС і 4 офісних приміщень БРСМ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що, відповідно до рішення суду, в 21 області накладається арешт на обладнання 5 нафтобаз, 41 АЗС і 4 офісних приміщень БРСМ, передає УНН.
"Згідно рішення суду в 21 області накладається арешт на обладнання 5 нафтобаз, 41 АЗС і 4 офісних приміщень", - написав Ю.Луценко.
За його словами, у подальшому планується передати це майно на відповідальне збереження Міненерго.
Як повідомив раніше Генпрокурор, у рамках справи про ухилення від сплати близько 1 млрд грн податків 1 листопада 250 працівників ГПУ та ДФС проводять обшуки в групі компаній БРСМ.
Нагадаємо, 31 жовтня народний депутат Сергій Каплін повідомив, що СБУ та Генпрокуратура проводять обшук не лише у Держрезерві, а також в офісах низки компаній зокрема ПП “ОККО Бизнес Контракт”.