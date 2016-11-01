Генпрокурор: суд арестовал оборудование 5 нефтебаз, 41 АЗС и 4 офисных помещений БРСМ

"Согласно решению суда в 21 области накладывается арест на оборудование 5 нефтебаз, 41 АЗС и 4 офисных помещений", - написал Ю.Луценко.

По его словам, в дальнейшем планируется передать это имущество на ответственное хранение Минэнерго.

Как сообщил ранее Генпрокурор, в рамках дела об уклонении от уплаты около 1 млрд грн налогов 1 ноября 250 работников ГПУ и ГФС проводят обыски в группе компаний БРСМ.

Напомним, 31 октября народный депутат Сергей Каплин сообщил, что СБУ и Генпрокуратура проводят обыск не только в Госрезерве, а также в офисах ряда компаний в частности ЧП "ОККО Бизнес Контракт".