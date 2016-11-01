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15 марта, 19:03 • 114224 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163827 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136306 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128914 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112008 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104991 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генпрокурор: суд арестовал оборудование 5 нефтебаз, 41 АЗС и 4 офисных помещений БРСМ

Генпрокурор: суд арестовал оборудование 5 нефтебаз, 41 АЗС и 4 офисных помещений БРСМ

Киев • УНН

 • 9891 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что, согласно решению суда, в 21 области накладывается арест на оборудование 5 нефтебаз, 41 АЗС и 4 офисных помещений БРСМ, передает УНН.

"Согласно решению суда в 21 области накладывается арест на оборудование 5 нефтебаз, 41 АЗС и 4 офисных помещений", - написал Ю.Луценко.

По его словам, в дальнейшем планируется передать это имущество на ответственное хранение Минэнерго.

Как сообщил ранее Генпрокурор, в рамках дела об уклонении от уплаты около 1 млрд грн налогов 1 ноября 250 работников ГПУ и ГФС проводят обыски в группе компаний БРСМ.

Напомним, 31 октября народный депутат Сергей Каплин сообщил, что СБУ и Генпрокуратура проводят обыск не только в Госрезерве, а также в офисах ряда компаний в частности ЧП "ОККО Бизнес Контракт".

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