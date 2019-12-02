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Генпрокурор Ізраїлю направив обвинувальні висновки проти Нетаньяху спікеру Кнесету

Генпрокурор Ізраїлю направив обвинувальні висновки проти Нетаньяху спікеру Кнесету

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт направив у понеділок спікеру Кнесету (парламенту) Юлію Едельштейну обвинувальні висновки у трьох справах проти прем’єр-міністра єврейської держави Біньяміна Нетаньяху, пише УНН з посиланням на видання The Jerusalem Post.

За даними ЗМІ, в листі на ім’я спікера парламенту генпрокурор зазначив, що слухання у справах Нетаньяху будуть проводитися в Окружному суді Єрусалиму. Мандельбліт також поінформував Едельштейна, що з 2 грудня починається відлік 30 днів, протягом яких прем’єр може запросити Кнесет про надання йому імунітету. При цьому, як зазначає Kan, в нинішньому парламенті, обраному 17 вересня, ще не сформовані комісії, які повинні розглядати запит прем’єра.

21 листопада Мандельбліт заявив, що вирішив пред’явити Нетаньяху звинувачення у хабарництві та зловживанні суспільною довірою у трьох справах. В рамках найбільш резонансної “справи 4000” слідство вважає, що Нетаньяху надавав телекомунікаційній компанії “Безек” поблажки в обмін на позитивне висвітлення діяльності його кабінету пов’язаним з нею інформаційним порталом “Уалла!”. У “справі “1000” звинувачення в шахрайстві і зловживанні громадською довірою пов’язані з отриманням в подарунок від двох бізнесменів ящиків шампанського і сигар. У “справі 2000” прем’єр звинувачується за цими ж двома пунктами через сприяння інтересам власника газети “Едіот ахронот” у відповідь на прихильне висвітлення діяльності його уряду.

Слідчі в 2017-2018 роках 12 разів допитували Нетаньяху в його резиденції в Єрусалимі за цими трьома справами. У лютому 2019 року Мандельбліт заявив, що має намір взяти рекомендації поліції і висунути звинувачення, а також призначив дату для обов’язкових за законом досудових слухань. 7 жовтня в Єрусалимі завершилися досудові слухання, в ході яких адвокатам Нетаньяху була надана можливість переконати Мандельбліта в необхідності висувати звинувачення.

Як повідомляв УНН, прокуратура Ізраїлю вирішила висунути обвинувачення Нетаніягу за трьома кримінальними справами.

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