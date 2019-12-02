Генпрокурор Ізраїлю направив обвинувальні висновки проти Нетаньяху спікеру Кнесету
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт направив у понеділок спікеру Кнесету (парламенту) Юлію Едельштейну обвинувальні висновки у трьох справах проти прем’єр-міністра єврейської держави Біньяміна Нетаньяху, пише УНН з посиланням на видання The Jerusalem Post.
За даними ЗМІ, в листі на ім’я спікера парламенту генпрокурор зазначив, що слухання у справах Нетаньяху будуть проводитися в Окружному суді Єрусалиму. Мандельбліт також поінформував Едельштейна, що з 2 грудня починається відлік 30 днів, протягом яких прем’єр може запросити Кнесет про надання йому імунітету. При цьому, як зазначає Kan, в нинішньому парламенті, обраному 17 вересня, ще не сформовані комісії, які повинні розглядати запит прем’єра.
21 листопада Мандельбліт заявив, що вирішив пред’явити Нетаньяху звинувачення у хабарництві та зловживанні суспільною довірою у трьох справах. В рамках найбільш резонансної “справи 4000” слідство вважає, що Нетаньяху надавав телекомунікаційній компанії “Безек” поблажки в обмін на позитивне висвітлення діяльності його кабінету пов’язаним з нею інформаційним порталом “Уалла!”. У “справі “1000” звинувачення в шахрайстві і зловживанні громадською довірою пов’язані з отриманням в подарунок від двох бізнесменів ящиків шампанського і сигар. У “справі 2000” прем’єр звинувачується за цими ж двома пунктами через сприяння інтересам власника газети “Едіот ахронот” у відповідь на прихильне висвітлення діяльності його уряду.
Слідчі в 2017-2018 роках 12 разів допитували Нетаньяху в його резиденції в Єрусалимі за цими трьома справами. У лютому 2019 року Мандельбліт заявив, що має намір взяти рекомендації поліції і висунути звинувачення, а також призначив дату для обов’язкових за законом досудових слухань. 7 жовтня в Єрусалимі завершилися досудові слухання, в ході яких адвокатам Нетаньяху була надана можливість переконати Мандельбліта в необхідності висувати звинувачення.
Як повідомляв УНН, прокуратура Ізраїлю вирішила висунути обвинувачення Нетаніягу за трьома кримінальними справами.