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Генпрокурор Израиля направил обвинительные заключения против Нетаньяху спикеру Кнессета

Генпрокурор Израиля направил обвинительные заключения против Нетаньяху спикеру Кнессета

Киев  •  УНН

 • 9926 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Генеральный прокурор Израиля Аминадава Мандельблит направил в понедельник спикеру Кнессета (парламента) Юлию Эдельштейну обвинительные заключения по трем делам против премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, пишет УНН со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

По данным СМИ, в письме на имя спикера парламента генпрокурор указал, что слушания по делам Нетаньяху будут проводиться в Окружном суде Иерусалима. Мандельблит также проинформировал Эдельштейна, что со 2 декабря начинается отсчет 30 дней, в течение которых премьер может запросить Кнессет о предоставлении ему иммунитета. При этом, как отмечает Kan, в нынешнем парламенте, избранном 17 сентября, еще не сформированы комиссии, которые должны рассматривать запрос премьера.

21 ноября Мандельблит заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. В рамках наиболее резонансного “дела 4000” следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании “Безек” поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом “Уалла!”. По “делу “1000” обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием связаны с получением в подарок от двух бизнесменов ящиков шампанского и сигар. По “делу 2000” премьер обвиняется по этим же двум пунктам из-за содействия интересам владельца газеты “Едиот ахронот” в ответ на благосклонное освещение деятельности его правительства.

Следователи в 2017-2018 годах 12 раз допрашивали Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по этим трем делам. В феврале 2019 года Мандельблит заявил, что намерен принять рекомендации полиции и выдвинуть обвинения, а также назначил дату для обязательных по закону досудебных слушаний. 7 октября в Иерусалиме завершились досудебные слушания, в ходе которых адвокатам Нетаньяху была предоставлена возможность переубедить Мандельблита в необходимости выдвигать обвинения.

Как сообщал УНН, прокуратура Израиля решила предъявить обвинение Нетаниягу по трем уголовным делам.

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