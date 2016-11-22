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Генпрокуратура направила до суду справу щодо судді Вищого господарського суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України скерувала до суду обвинувальний акт щодо судді Вищого господарського суду та ще одного співучасника за замах на заволодіння чужим майном. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.

Генпрокуратура направила до суду справу щодо судді Вищого господарського суду

Дії зловмисників кваліфікували за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.383, ч.2 ст.384 (замах на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та завідомо неправдиве показання) КК України.

Досудовим розслідуванням доведено вину судді у закінченому замаху на заволодіння грошовими коштами страхової компанії. Так, суддя зімітував викрадення автівки близького родича, шляхом штучно створеного страхового випадку та завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину, а також наданні завідомо неправдивих показів.

Санкція вказаних статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

 

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