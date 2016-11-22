Генпрокуратура направила в суд дело в отношении судьи Высшего хозяйственного суда

Действия злоумышленников квалифицировали по ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.383, ч.2 ст.384 (покушение на завладение чужим имуществом путем мошенничества, заведомо ложное сообщение о совершении преступления и заведомо ложное показание ) УК Украины.

Досудебным расследованием доказана вина судьи в законченном покушении на завладение денежными средствами страховой компании. Так, судья имитировал похищение автомобиля близкого родственника, путем искусственно созданного страхового случая и заведомо ложном сообщении о совершении преступления, а также предоставлении заведомо ложных показаний.

Санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.