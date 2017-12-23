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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Генеральний секретар ООН призначив нового главу ЮНІСЕФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Американка Хенріетта Фор змінить на посаді нинішнього голову Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Ентоні Лейка. Вона приступить до виконання своїх обов’язків 1 січня 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-реліз фонду ЮНІСЕФ.

Генеральний секретар ООН призначив нового главу ЮНІСЕФ

“Хенріетта Фор задіє свій багатий досвід для роботи в ЮНІСЕФ <...> Я знаю, що організація надасть їй підтримку так, як колись вона була надана мені. Її успіх стане успіхом не тільки ЮНІСЕФ, але й дітей”, — сказав чинний голова фонду Лейк.

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Раніше Хенріетта Фор працювала в Агентстві США з міжнародного розвитку, різноманітних підрозділах Держдепартаменту, а також співпрацювала з Центром стратегічних та міжнародних досліджень.

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Нагадуємо, ряд країн вирішили профінансувати вирішення проблемних гуманітарних питань на Донбасі, серед них Німеччина, котра виділить 14,3 млн євро для поліпшення доступу до води на Донбасі.

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