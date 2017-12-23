Генеральный секретарь ООН назначил нового главу ЮНИСЕФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Американка Хенриетта Фор сменит на посту нынешнего председателя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейка. Она приступит к исполнению своих обязанностей 1 января 2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз фонда ЮНИСЕФ.
“Хенриетта Фор задействует свой богатый опыт для работы в ЮНИСЕФ <...> Я знаю, что организация предоставит ей поддержку так, как когда-то она была предоставлена мне. Ее успех станет успехом не только ЮНИСЕФ, но и детей”, - сказал действующий председатель фонда Лейк.
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Ранее Хенриетта Фор работала в Агентстве США по международному развитию, различных подразделениях Госдепартамента, а также сотрудничала с Центром стратегических и международных исследований.
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Напоминаем, ряд стран решили профинансировать решения проблемных гуманитарных вопросов на Донбассе, среди них Германия, которая выделит 14,3 млн евро для улучшения доступа к воде на Донбассе.