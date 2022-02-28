Генеральний секретар ООН: бойові дії в Україні мають припинитися
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Бойові дії в Україні повинні припинитися. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час виступу на екстреному засіданні Генасамблеї, передає кореспондент УНН.
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"Бойові дії в Україні повинні припинитися. Вони вирують в повітрі, на суші і на морі. Вони повинні припинитися зараз. Російські ракети і бомбардувальники день і ніч обстрілюють українські міста. Столиця, Київ, оточена з усіх боків. Перед обличчям триваючих атак 3 мільйони жителів Києва змушені шукати притулку в своїх будинках, імпровізованих бомбосховищах і міських метро", - сказав Генсек ООН.
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За його словами, хоча російські удари, як повідомляється, спрямовані "на українські військові об'єкти", є достовірні відомості про те, що житлові будинки, найважливіші об'єкти цивільної інфраструктури та інші невійськові цілі отримали серйозні пошкодження.
"Цей наростаючий збиток, який призводить до загибелі цивільних осіб, включаючи дітей, абсолютно неприйнятний. Достатньо. Солдати повинні відійти в свої казарми, а лідери повинні рухатися до миру", - заявив Гутерріш.
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Як писав УНН, напередодні Рада Безпеки ООН запросила проведення надзвичайної сесії Генасамблеї ООН щодо вторгнення Росії в Україну.