Генеральный секретарь ООН: боевые действия в Украине должны прекратиться
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Боевые действия в Украине должны прекратиться. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на экстренном заседании Генассамблеи, передает корреспондент УНН.
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"Боевые действия в Украине должны прекратиться. Они бушуют в воздухе, на суше и на море. Они должны прекратиться сейчас. Российские ракеты и бомбардировщики день и ночь обстреливают украинские города. Столица, Киев, окружена со всех сторон. Перед лицом продолжающихся атак 3 миллиона жителей Киева вынуждены искать убежища в своих домах, импровизированных бомбоубежищах и городских метро", - сказал Генсек ООН.
Детали
По его словам, хотя российские удары, как сообщается, направлены «на украинские военные объекты», есть достоверные сведения о том, что жилые дома, важнейшие объекты гражданской инфраструктуры и другие невоенные цели получили серьезные повреждения.
"Этот нарастающий ущерб, который приводит к гибели гражданских лиц, включая детей, абсолютно неприемлем. Достаточно. Солдаты должны отойти в свои казармы, а лидеры должны двигаться к миру", - заявил Гутерриш.
Ранее
Как писал УНН, накануне Совет Безопасности ООН запросил проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по вторжению России в Украину.