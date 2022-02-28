Генеральный секретарь ООН: боевые действия в Украине должны прекратиться

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"Боевые действия в Украине должны прекратиться. Они бушуют в воздухе, на суше и на море. Они должны прекратиться сейчас. Российские ракеты и бомбардировщики день и ночь обстреливают украинские города. Столица, Киев, окружена со всех сторон. Перед лицом продолжающихся атак 3 миллиона жителей Киева вынуждены искать убежища в своих домах, импровизированных бомбоубежищах и городских метро", - сказал Генсек ООН.

Детали

По его словам, хотя российские удары, как сообщается, направлены «на украинские военные объекты», есть достоверные сведения о том, что жилые дома, важнейшие объекты гражданской инфраструктуры и другие невоенные цели получили серьезные повреждения.

"Этот нарастающий ущерб, который приводит к гибели гражданских лиц, включая детей, абсолютно неприемлем. Достаточно. Солдаты должны отойти в свои казармы, а лидеры должны двигаться к миру", - заявил Гутерриш.

Ранее

Как писал УНН, накануне Совет Безопасности ООН запросил проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по вторжению России в Украину.