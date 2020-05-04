Генеральний директор "Шахтаря" запропонував варіант відновлення УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про ідеї з відновленням чемпіонату. Слова фахівця приводить "tribuna.сom", передає УНН.
Палкін вважає за необхідне проводити закінчення Прем’єр-ліги в двох окремих містах.
“Нещодавно отримали документ на 50 сторінках від Бундесліги, яким чином потрібно дотримуватися протоколу безпеки. До відновлення сезону вони повинні перебувати 7 днів в готелі на карантині. При перельотах в літаку сидіти на відстані. Борти повинні бути досить великі. Перевозити має два автобуси, щоб дотримуватися відстані між футболістами. З економічної точки зору українським клубам складно нести такі витрати, замовляти чартери, по два автобуси. Доцільніше було б вибрати два міста, навколо яких сконцентровано найбільша кількість команд, і закінчити в цих двох містах”, — наголосив Палкін.
Також ген директор відзначив, що вищеперерахований документ був відправлений в УПЛ.
Як повідомлялося, в УПЛ зафіксовано три кандидати на посаду президента.