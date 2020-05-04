Генеральный директор "Шахтера" предложил вариант восстановления УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал об идеях с восстановлением чемпионата. Слова специалиста приводит "tribuna.сom", передает УНН.
Палкин считает необходимым проводить окончание Премьер-лиги в двух отдельных городах.
“Недавно получили документ на 50 страницах от Бундеслиги, каким образом нужно соблюдать протокол безопасности. К возобновлению сезона они должны находиться 7 дней в отеле на карантине. При перелетах в самолете сидеть на расстоянии. Самолеты должны быть достаточно велики. Перевозить должны два автобуса, чтобы соблюдать расстояния между футболистами. С экономической точки зрения украинским клубам сложно нести такие расходы, заказывать чартеры, по два автобуса. Целесообразнее было бы выбрать два города, вокруг которых сконцентрировано наибольшее количество команд, и закончить в этих городах”, — подчеркнул Палкин.
Также гендиректор отметил, что вышеперечисленный документ был отправлен в УПЛ.
Как сообщалось, в УПЛ зафиксировано три кандидата на пост президента.