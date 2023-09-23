Генерал Тарнавський заявив про прорив біля Вербового

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"На лівому фланзі [біля Вербового] ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав Олександр Тарнавський під час інтерв'ю в п'ятницю.

"Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну, - сказав він. - Головне – не втратити цієї ініціативи (яка у нас є). І, ну щоб не втратити це на практиці, у діях".

Нагадаємо

Генерал Тарнавський заявив, що зима не зупинить наступ Києва, найбільший прорив ще попереду.