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Генерал Тарнавский заявил о прорыве возле Вербового

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил в интервью CNN о прорыве возле Вербового, пишет УНН.

Цитата

"На левом фланге [возле Вербового] мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", - сказал Александр Тарнавский во время интервью в пятницу.

"Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой войне, - сказал он. - Главное – не потерять эту инициативу (которая у нас есть). И, ну чтобы не потерять это на практике, в действиях".

Напомним

Генерал Тарнавский заявил, что зима не остановит наступление Киева, самый большой прорыв еще впереди.

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