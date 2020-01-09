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Газпром погодився на відмову від компенсації за втрачені в Україні активи - Вітренко

Київ • УНН

 • 13693 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. В рамках пакетних домовленостей між Нафтогазом і Газпромом, останній погодився, що вартість активів, конфіскованих у Газпрому в Україні, ніколи не буде повернена чи компенсована. Про це на брифінгу у четвер, 9 січня, повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.

Щодо штрафу антимонопольного комітету і долі цих акцій, я б хотів біль зосередитись на тому переговорному процесі і на тих результатах переговорного процесу щодо пакету домовленостей, які включали транзит, договір про регулювання і операторську угоду. Цей пакет також включав і врегулювання суперечки між Газпромом і Антимономольним комітетом, або державою Україна", - сказав Вітренко.

Він нагадав, що АМКУ свого часу оштрафував Газпром за порушення законодавства України про захист конкуренції. Газпром оскаржував це рішення у всіх судових інстанціях України і у всіх випадках програв, тому Комітет в межах примусового стягнення конфіскував всі активи Газпрому на території України.

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Також з його слів, після цього виникла ситуація, коли АКМУ не міг, принаймні легко стягувати активи Газпрому за кордоном, тому що, на відміну від рішень міжнародних арбітражів, юридичного механізму, який би дозволяв ефективно стягувати активи Газпрому за рішенням АМКУ – таких немає.

"Відповідно у АМКУ була практична проблема – що робити далі? Все, що можна стягнути - стягнули, а далі за кордоном стягувати практично неможливо. З іншого боку, Газпром вичерпав майже всі можливості оскарження в Україні і почав т.зв. "інвестиційний арбітраж" проти держави Україна, стверджуючи, що Україна через свій орган АМКУ щось неправильно робила. В межах цього пакету домовленостей держава Україна і Газпром врегулювали ці суперечки. Газпром вже не буде в межах цього інвестиційного арбітражу вимагати компенсувати йому вартість втрачених активів. В межах цього врегулювання Газпром вже відмовився від цієї компенсації. Він погодився, що вартість активів, конфіскованих у Газпрому в Україні, ніколи вже не буде Газпрому повернена і компенсована", - додав виконавчий директор Нафтогазу.

Раніше повідомлялося в УНН, що Україна заявила про підписання з російським ПАТ "Газпром" мирової угоди в інвестиційному арбітражі.

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