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Газпром согласился на отказ от компенсации за потерянные в Украине активы - Витренко

Газпром согласился на отказ от компенсации за потерянные в Украине активы - Витренко

Киев  •  УНН

 • 13691 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В рамках пакетных договоренностей между Нафтогазом и Газпромом, последний согласился, что стоимость активов, конфискованных у Газпрома в Украине никогда не будет возвращена или компенсирована. Об этом на брифинге в четверг, 9 января, сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

Касательно штрафа антимонопольного комитета и судьбы этих акций, я бы хотел боль сосредоточиться на том переговорном процессе и на тех результатах переговорного процесса по пакету договоренностей, которые включали транзит, договор о регулировании и операторское соглашение. Этот пакет также включал и урегулирование спора между Газпромом и Антимономольним комитетом, или государством Украина", - сказал Витренко.

Он напомнил, что АМКУ в свое время оштрафовал Газпром за нарушение законодательства Украины о защите конкуренции. Газпром оспаривал это решение во всех судебных инстанциях Украины и во всех случаях перегрева, поэтому Комитет в пределах принудительного взыскания конфисковал все активы Газпрома на территории Украины.

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Также по его словам, после этого возникла ситуация, когда АКМУ не мог, по крайней мере легко взимать активы Газпрома за рубежом, потому что, в отличие от решений международных арбитражей, юридического механизма, который бы позволял эффективно взимать активы Газпрома по решению АМКУ - таких нет.

"Соответственно в АМКУ была практическая проблема - что делать дальше? Все, что можно взыскать - взыскали, а дальше за рубежом взимать практически невозможно. С другой стороны, Газпром исчерпал почти все возможности обжалования в Украине и начал т.н. "инвестиционный арбитраж" против государства Украина, утверждая, что Украина через свой орган АМКУ что-то неправильно делала. В рамках этого пакета договоренностей государство Украина и Газпром урегулировали эти споры. Газпром уже не будет в пределах этого инвестиционного арбитража требовать компенсировать ему стоимость утраченных активов. В рамках этого урегулирования Газпром уже отказался от этой компенсации. Он согласился, что стоимость активов, конфискованных у Газпрома в Украине, никогда уже не будет Газпрому возвращена и компенсирована", - добавил исполнительный директор Нафтогаза.

Ранее сообщалось в УНН, что Украина заявила о подписании с российским ОАО "Газпром" мирового соглашения об инвестиционном арбитраже.

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