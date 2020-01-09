З новим газовим контрактом Україна вперше отримала гарантії оплати від Газпрому – Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Новий газовий контракт з Російською Федерацією вперше за історію незалежності України має гарантії оплати з боку російського Газпрому за зарезервовані потужності. Про це на брифінгу у четвер, 9 січня, повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
"З підписанням цих угод Україна тепер повністю контролює свою газотранспортну систему, Україна повністю інтегрується в європейську систему, в європейський ринок. Для нас це достатньо важлива подія і важливий етап розвитку українського газового ринку і України в цілому. Також зазначу, що параметри цієї угоди є вигідними для України. Вперше за історію незалежної України в нас є контракт з гарантіями чітко-визначеної оплати з боку Газпрому за так звані "зарезервовані потужності", за які вони мають сплачувати незалежно від того, качають вони газ, використовують ці потужності чи ні", - зазначив Вітренко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у результаті тристоронніх переговорів "Україна-Росія-Європейський Союз" сторони підписали новий контракт щодо транзиту газу.