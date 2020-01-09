С новым газовым контрактом Украина впервые получила гарантии оплаты от Газпрома - Витренко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Новый газовый контракт с Российской Федерацией впервые за историю независимости Украины имеет гарантии оплаты со стороны российского Газпрома по зарезервированных мощностях. Об этом на брифинге в четверг, 9 января, сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.
"С подписанием этих соглашений Украина теперь полностью контролирует свою газотранспортную систему, Украина полностью интегрируется в европейскую систему, в европейский рынок. Для нас это достаточно важное событие и важный этап развития украинского газового рынка и Украины в целом. Также отмечу, что параметры этого соглашения являются выгодными для Украины. Впервые за историю независимой Украины у нас есть контракт с гарантиями четко-определенной оплаты со стороны Газпрома за так называемые "зарезервированы мощности", за которые они должны платить независимо от того, качают они газ, используют эти мощности или нет", - отметил Витренко.
Как сообщалось ранее в УНН, в результате трехсторонних переговоров "Украина-Россия-Европейский Союз" стороны подписали новый контракт о транзите газа.