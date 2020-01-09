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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 19261 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116690 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122448 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120798 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 141241 просмотра

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5 марта, 13:05 • 109717 просмотра

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С новым газовым контрактом Украина впервые получила гарантии оплаты от Газпрома - Витренко

С новым газовым контрактом Украина впервые получила гарантии оплаты от Газпрома - Витренко

Киев  •  УНН

 • 13067 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Новый газовый контракт с Российской Федерацией впервые за историю независимости Украины имеет гарантии оплаты со стороны российского Газпрома по зарезервированных мощностях. Об этом на брифинге в четверг, 9 января, сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

"С подписанием этих соглашений Украина теперь полностью контролирует свою газотранспортную систему, Украина полностью интегрируется в европейскую систему, в европейский рынок. Для нас это достаточно важное событие и важный этап развития украинского газового рынка и Украины в целом. Также отмечу, что параметры этого соглашения являются выгодными для Украины. Впервые за историю независимой Украины у нас есть контракт с гарантиями четко-определенной оплаты со стороны Газпрома за так называемые "зарезервированы мощности", за которые они должны платить независимо от того, качают они газ, используют эти мощности или нет", - отметил Витренко.

Как сообщалось ранее в УНН, в результате трехсторонних переговоров "Украина-Россия-Европейский Союз" стороны подписали новый контракт о транзите газа.

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