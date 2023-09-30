Ганну Маляр на посаді заступника голови Міноборони замінила Наталія Калмикова

Цитата

"Вчора справи їй передала. Знаю, що буде важко. Але ця робота дуже важлива для країни, бо війна триває", – написала Маляр.

Доповнення

Калмикова закінчила Вінницький національний медичний університет і Вінницьку академію неперервної освіти за спеціальністю "Магістр публічного управління".

Обіймала, зокрема, посаду керівниці військового відділу у БО МБФ "Повернись живим" (червень 2017 – січень 2021), та радниці з гендерних питань Командувача Сухопутних військ ЗСУ (червень 2021 – листопад 2021).

Нагадаємо

18 вересня уряд ухвалив розпорядження про звільнення шістьох заступників очільника Міноборони України та державного секретаря відомства.

27 вересня Кабінет міністрів України призначив трьох нових заступників міністру оборони Рустему Умєрову, зокрема і Наталію Калмикову.