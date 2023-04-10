Галюциногенні наркотики в Європі вживали ще 3000 років тому - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Згідно з новим дослідженням, люди вживали галюциногенні наркотики в Іспанії близько 3000 років тому, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Учені говорять, що волосся з поховання на Менорці показує, що стародавні людські цивілізації використовували наркотики, отримані з рослин та чагарників.
Вважається, що це найстаріше у Європі пряме свідчення того, що люди приймали галюциногенні наркотики.
Дослідники виявили, що вони могли викликати делірій та галюцинації.
Висновки, опубліковані в журналі Scientific Reports, показали ознаки людської діяльності в печері Ес-Каррікс на південно-західній стороні Менорки.
У печері знаходиться понад 200 людських могил, і вважається, що вона служила ритуальним та похоронним місцем близько 600 років, до 800 року до нашої ери.
Дослідники виявили, що речовини, які були досить сильними, могли використовуватися як частина ритуалів, які проводилися у печері. Можливо, це були шамани, «які були здатні контролювати побічні ефекти рослинних наркотиків».
Аналіз локонів, які були забарвлені в червоний колір під час стародавніх ритуалів і могли належати більш ніж одній людині, виявив три психоактивні речовини.
Поряд з атропіном і скополаміном, що викликають галюцинації, вчені виявили ефедрин, що підвищує енергію та бадьорість.
Дослідники також зазначили, що у печері було знайдено контейнери зі спіралеподібними мотивами, вирізаними на кришках. Деякі вчені, йдеться у звіті, вважають, що це відображає «змінені стани свідомості» людини, яка перебуває під впливом галюциногенів.
Попередні свідчення доісторичного вживання наркотиків у Європі ґрунтувалися на непрямих доказах, таких як поява лікарських рослин у художніх зображеннях.
Доповнення
Глибоку дію психоделічного напою аяуаска виявили при скануванні мозку.