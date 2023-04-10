Галлюциногенные наркотики в Европе употребляли еще 3000 лет назад - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Согласно новым исследованием, люди употребляли галлюциногенные наркотики в Испании около 3000 лет назад, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Ученые говорят, что волосы из захоронения на Менорке показывают, что древние человеческие цивилизации использовали наркотики, полученные из растений и кустарников.
Считается, что это старейшее в Европе прямое свидетельство того, что люди принимали галлюциногенные наркотики.
Исследователи обнаружили, что они могли вызывать делирий и галлюцинации.
Выводы, опубликованные в журнале Scientific Reports, показали признаки человеческой деятельности в пещере Эс-Каррикс на юго-западной стороне Менорки.
В пещере находится более 200 могил людей, и считается, что она служила ритуальным и погребальным местом около 600 лет, до 800 года до нашей эры.
Исследователи обнаружили, что вещества, которые были достаточно сильными, могли использоваться как часть ритуалов, проводимых в пещере. Возможно, это были шаманы, «которые были способны контролировать побочные эффекты растительных наркотиков».
Анализ локонов, которые были окрашены в красный цвет во время древних ритуалов и могли принадлежать более чем одному человеку, обнаружил три психоактивных вещества.
Наряду с атропином и скополамином, вызывающими галлюцинации, ученые обнаружили эфедрин, повышающий энергию и бодрость.
Исследователи также отметили, что в пещере были найдены контейнеры со спиралевидными мотивами, вырезанными на крышках. Некоторые ученые, говорится в отчете, считают, что это отражает «измененные состояния сознания» человека, находящегося под воздействием галлюциногенов.
Предыдущие свидетельства доисторического употребления наркотиков в Европе основывались на косвенных доказательствах, таких как появление лекарственных растений в художественных изображениях.
Дополнение
Глубокое действие психоделического напитка аяуаска было обнаружено при сканировании мозга.