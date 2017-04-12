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Г.Зубко розповів про причини вибуху на шахті "Степова"

Г.Зубко розповів про причини вибуху на шахті "Степова"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на засіданні уряду прозвітував про причини вибуху на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля", передає кореспондент УНН.

Віце-прем'єр розповів, що урядова комісія з'ясувала низку фактів, які вказують на невідповідність будь-яких норм як охорони праці, використання устаткування, так практичних засобів, які перебували під час роботи шахти.

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В першу чергу, за його словами, на шахті була відсутня дозвільна документація. "Практично на 10 березня 2017 року була відсутня (документація - ред.) як на виконання робіт підвищеної безпеки, так і на роботу устаткування, які закінчилися ще 8 грудня 2016 року", - сказав він.

Також, зазначив Г.Зубко, прийняття в експлуатацію 133 лави шахти, де відбувся вибух, пройшло без участі представників Держслужби з питань праці.

"В першу чергу була порушена схема, яка була затверджена Держпраці, про провітрювання шахти. І таким чином замість 473 кубів повітря в шахту поступало 156. Це означає, що недостатність провітрювання зумовило під собою виникнення і підвищення змісту метану, а також швидкості того повітря, яке було всередині. Це все було передумовою того вибуху, який стався", - наголосив він.

До того ж, за його словами, кабельна продукція, яка була в шахті, взагалі не відповідає нормативним правилам, і вона не могла бути застосована в шахті.

Віце-прем'єр зазначив, що шахтарі не знали, що стан метану підвищується, бо не спрацювали системи, які мали попередити і вимкнути енергозабезпечення шахти.

"Є підстави для того, щоб провести перевірку всіх шахт країни з зазначених вище питань, а також розробити заходи з недопущення подібних аварій на території України", - резюмував Г.Зубко.

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