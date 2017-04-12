Г.Зубко рассказал о причинах взрыва на шахте "Степная"

Вице-премьер рассказал, что правительственная комиссия выяснила ряд фактов, которые указывают на несоответствие каких-либо норм как охраны труда, использования оборудования, так практических средств, которые находились во время работы шахты.

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В первую очередь, по его словам, на шахте отсутствовала разрешительная документация. "Практически на 10 марта 2017 года отсутствовала (документация - ред.) Как на выполнение работ повышенной безопасности, так и на работу оборудования, которые закончились еще 8 декабря 2016 года", - сказал он.

Также, отметил Г.Зубко, принятие в эксплуатацию 133 лавы шахты, где произошел взрыв, прошло без участия представителей Госслужбы по вопросам труда.

"В первую очередь была нарушена схема, которая была утверждена Госслужбой по вопросам труда, о проветривания шахты. И таким образом вместо 473 кубов воздуха в шахту поступало 156. Это означает, что недостаток проветривания обусловил под собой возникновение и повышение содержания метана, а также скорости того воздуха, которое было внутри. Это все было причиной того взрыва, который произошел", - подчеркнул он.

К тому же, по его словам, кабельная продукция, которая была в шахте, вообще не соответствует нормативным правилам, и она не могла быть применена в шахте.

Вице-премьер отметил, что шахтеры не знали, что состояние метана повышается, потому что не сработали системы, которые должны предупредить и отключить энергообеспечения шахты.

"Есть основания для того, чтобы провести проверку всех шахт страны с указанных выше вопросов, а также разработать меры по недопущению подобных аварий на территории Украины", - резюмировал Г.Зубко.