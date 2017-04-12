Г.Зубко рассказал о причинах взрыва на шахте "Степная"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44860 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103514 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159079 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117587 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117205 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112957 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104565 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107155 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103642 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154234 просмотра

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Г.Зубко рассказал о причинах взрыва на шахте "Степная"

Г.Зубко рассказал о причинах взрыва на шахте "Степная"

Киев  •  УНН

 • 11360 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на заседании правительства отчитался о причинах взрыва на шахте "Степная" ГП "Львовуголь", передает корреспондент УНН.

Вице-премьер рассказал, что правительственная комиссия выяснила ряд фактов, которые указывают на несоответствие каких-либо норм как охраны труда, использования оборудования, так практических средств, которые находились во время работы шахты.

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В первую очередь, по его словам, на шахте отсутствовала разрешительная документация. "Практически на 10 марта 2017 года отсутствовала (документация - ред.) Как на выполнение работ повышенной безопасности, так и на работу оборудования, которые закончились еще 8 декабря 2016 года", - сказал он.

Также, отметил Г.Зубко, принятие в эксплуатацию 133 лавы шахты, где произошел взрыв, прошло без участия представителей Госслужбы по вопросам труда.

"В первую очередь была нарушена схема, которая была утверждена Госслужбой по вопросам труда, о проветривания шахты. И таким образом вместо 473 кубов воздуха в шахту поступало 156. Это означает, что недостаток проветривания обусловил под собой возникновение и повышение содержания метана, а также скорости того воздуха, которое было внутри. Это все было причиной того взрыва, который произошел", - подчеркнул он.

К тому же, по его словам, кабельная продукция, которая была в шахте, вообще не соответствует нормативным правилам, и она не могла быть применена в шахте.

Вице-премьер отметил, что шахтеры не знали, что состояние метана повышается, потому что не сработали системы, которые должны предупредить и отключить энергообеспечения шахты.

"Есть основания для того, чтобы провести проверку всех шахт страны с указанных выше вопросов, а также разработать меры по недопущению подобных аварий на территории Украины", - резюмировал Г.Зубко.

Украинские Национальные Новости

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