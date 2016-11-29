Г.Різатдінова стала переможницею клубного чемпіонату Італії з художньої гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Перуджі (Італія) завершився заключний 4-й етап клубного чемпіонату Італії з художньої гімнастики на якому тріумфувала представниця України Ганна Різатдінова, інформує Федерація гімнастики України, передає УНН.
Клуб Ганни Різатдінової "San Giorgio Desio" за підсумками 4-го етапу зайняв друге місце, проте за сумою очок за чотири етапи впевнено здобув перемогу.
Натомість інша українка Вікторія Мазур, яка захищає кольори клубу "Virtus Gallarate", виступила з м'ячем, отримавши високі 17,850 балів. На 4-му етапі її клуб зайняв 6-е місце, а за сумою очок за чотири етапи - 7-е.
До вашої уваги підсумкові результати після чотирьох етапів:
1 – "San Giorgio" - 25 + 25 + 25 + 22 = 97 (Г.Різатдінова);
2 – "Fabriano" - 22 + 22 + 22 +20 = 86;
3 - "Armonia d'Abruzzo" - 20 + 20 + 20 + 25 = 85;
7 – "Virtus Gallarate" - 14 + 14 + 10 + 14 = 52 (В.Мазур).
Як повідомляв УНН, українець І.Радівілов тріумфував на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики.