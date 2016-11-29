А.Ризатдинова стала победительницей клубного чемпионата Италии по художественной гимнастике

Клуб Анны Ризатдиновой "San Giorgio Desio" по итогам 4-го этапа занял второе место, однако по сумме очков за четыре этапа уверенно одержал победу.

Другая украинка Виктория Мазур, которая защищает цвета клуба "Virtus Gallarate", выступила с мячом, получив высокие 17,850 баллов. На 4-м этапе ее клуб занял шестое место, а по сумме очков за четыре этапа - седьмое.

Вашему вниманию итоговые результаты после четырех этапов:

1 - "San Giorgio" - 25 + 25 + 25 + 22 = 97 (А.Ризатдинова)

2 - "Fabriano" - 22 + 22 + 22 + 20 = 86;

3 - "Armonia d'Abruzzo" - 20 + 20 + 20 + 25 = 85;

7 - "Virtus Gallarate" - 14 + 14 + 10 + 14 = 52 (В.Мазур).

Как сообщал УНН, украинец И.Радивилов победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.