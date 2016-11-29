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А.Ризатдинова стала победительницей клубного чемпионата Италии по художественной гимнастике

Киев • УНН

 • 9751 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Перудже (Италия) завершился заключительный 4-й этап клубного чемпионата Италии по художественной гимнастике, на котором победила представительница Украины Анна Ризатдинова, информирует Федерация гимнастики Украины, передает УНН.

А.Ризатдинова стала победительницей клубного чемпионата Италии по художественной гимнастике

Клуб Анны Ризатдиновой "San Giorgio Desio" по итогам 4-го этапа занял второе место, однако по сумме очков за четыре этапа уверенно одержал победу.

Другая украинка Виктория Мазур, которая защищает цвета клуба "Virtus Gallarate", выступила с мячом, получив высокие 17,850 баллов. На 4-м этапе ее клуб занял шестое место, а по сумме очков за четыре этапа - седьмое.

Вашему вниманию итоговые результаты после четырех этапов:

1 - "San Giorgio" - 25 + 25 + 25 + 22 = 97 (А.Ризатдинова)

2 - "Fabriano" - 22 + 22 + 22 + 20 = 86;

3 - "Armonia d'Abruzzo" - 20 + 20 + 20 + 25 = 85;

7 - "Virtus Gallarate" - 14 + 14 + 10 + 14 = 52 (В.Мазур).

Как сообщал УНН, украинец И.Радивилов победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.

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