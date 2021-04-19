Футбольна революція: три клуби закликали виключити учасників Суперліги із Серії А

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З бажанням виключити вищеперераховані клуби виступили "Аталанта" Руслана Маліновського і Воктора Коваленка, а також "Кальярі" і "Верона". Наразі "Ювентус", "Мілан" та "Інтер" не бажають покидати італійську Серію А.

Варто відзначити, що "Ювентус", "Мілан" і "Інтер" є одними із топових команд Італії, які на трьох завоювали 72 Скудетто.

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Зауважимо, що раніше 12 європейських клубів оголосили про створення Суперліги. До їх числа увійшли: англійські "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Тоттенхем", "Ліверпуль", "Челсі" і "Арсенал", іспанські "Барселона", "Атлетіко" і "Реал", італійські "Мілан", "Інтер" і "Ювентус".

Нагадаємо

УЄФА, АПЛ, Ла Ліга та Серія А розкритикували та виступили проти створення Суперліги.