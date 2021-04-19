Футбольная революция: три клуба призвали исключить участников Суперлиги из Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Несколько команд из Серии А выступили с призывом исключить из турнира "Ювентус", "Милан" и "Интер" из-за их присоединения к европейской Суперлиге, передает УНН со ссылкой на "Goal.com".
Детали
С желанием исключить вышеперечисленные клубы выступили "Аталанта" Руслана Малиновского и Воктора Коваленко, а также "Кальяри" и "Верона". Сейчас "Ювентус", "Милан" и "Интер" не желают покидать итальянскую Серию А.
Стоит отметить, что "Ювентус", "Милан" и "Интер" являются одними из топовых команд Италии, которые на трех завоевали 72 Скудетто.
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Отметим, что ранее 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В их число вошли: английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".
Напомним
УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А раскритиковали и выступили против создания Суперлиги.