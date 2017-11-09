Футболісти України прибули до Львова на спаринг зі Словаччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Національна збірна прибула до Львова, де вже завтра "синьо-жовті" проведуть товариський матч проти збірної Словаччини на "Арені Львів", передає УНН з посиланням на ФФУ.
У західній футбольній столиці українську команду зустріли вболівальники. Зазначається, що біля готелю збірної їх зібралося близько сотні.
Відзначимо, що сьогодні ввечері Андрій Шевченко дасть традиційну передматчеву прес-конференцію, а збірна проведе тренування на "Арені Львів".
Нагадаємо, що латвійські арбітри працюватимуть на матчі Україна – Словаччина.
Як повідомлялося раніше, двоє словацьких півзахисників пропускатимуть матч із Україною.