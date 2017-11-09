Футболісти України прибули до Львова на спаринг зі Словаччиною

У західній футбольній столиці українську команду зустріли вболівальники. Зазначається, що біля готелю збірної їх зібралося близько сотні.

Відзначимо, що сьогодні ввечері Андрій Шевченко дасть традиційну передматчеву прес-конференцію, а збірна проведе тренування на "Арені Львів".

Нагадаємо, що латвійські арбітри працюватимуть на матчі Україна – Словаччина.

Як повідомлялося раніше, двоє словацьких півзахисників пропускатимуть матч із Україною.