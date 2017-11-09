Футболисты Украины прибыли во Львов на спарринг со Словакией

В западной футбольной столице украинскую команду встретили болельщики. Отмечается, что у отеля сборной их собралось около сотни.

Отметим, что сегодня вечером Андрей Шевченко даст традиционную предматчевую пресс-конференцию, а сборная проведет тренировку на "Арене Львов".

Напомним, что латвийские арбитры будут работать на матче Украина - Словакия.

Как сообщалось ранее, двое словацких полузащитников будут пропускать матч с Украиной.