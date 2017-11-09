Футболисты Украины прибыли во Львов на спарринг со Словакией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Национальная сборная прибыла во Львов, где уже завтра "сине-желтые" проведут товарищеский матч против сборной Словакии на "Арене Львов", передает УНН со ссылкой на ФФУ.
В западной футбольной столице украинскую команду встретили болельщики. Отмечается, что у отеля сборной их собралось около сотни.
Отметим, что сегодня вечером Андрей Шевченко даст традиционную предматчевую пресс-конференцию, а сборная проведет тренировку на "Арене Львов".
Напомним, что латвийские арбитры будут работать на матче Украина - Словакия.
Как сообщалось ранее, двое словацких полузащитников будут пропускать матч с Украиной.